Переезд блога с Эгеи на Вордпресс — посты, тэги, ссылки, медиафайлы.

Имеется база данных двухлетнего блога Эгея и его медиафайлов. Из базы данных в Вордпресс, должны переехать посты и их тэги. По дороге, посты нужно привязать к какой-нибудь временной рубрике, а то в Эгее их вообще не предусмотрено. Кроме того: продублировать даты публикаций, импортировать медиафайлы и откорректировать ссылки на них. Ещё нужно поправить имена ссылок из Эгеи, приведя их к вордпрессовскому формату site.xxx/postname — удалив мусор «/» и «?all».

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