Новая Почта для Virtuemart 3

Здравствуйте.

Необходимо разработать плагин/модуль/компонент (не знаю как правильно его обозвать) для Virtuemart 3 для интеграции способа доставки Новая Почта.

Нужно решение, которое будет устанавливаться максимально простым способом, в идеале просто через стандартный установщик.

Будет устанавливаться на различные сайты где почти всегда установлен одностраничный плагин заказа.

Данный функционал есть почти на каждом более менее нормальном интернет-магазине.

При выборе варианта доставки Новая Почта, под элементом выбора появляется поле ввода города, которое подхватывает то, что пользователь начинает писать и предлагает выбрать город. После выбора города появляется выпадающий список из выбора отделений Новой Почты в выбранном городе. После выбора всего этого поля пусть подсвечиваются зеленым, тем самым показываю что все ок и заполнено.

Данная информация должна обновляться через сайт Новой Почты через их API.

Информация о городе и об отделении должна присутствовать в заказе в админке, в письме пользователю и администратору в соответствующем информационном поле о доставке.

Естественно, описал в общих чертах, можем сформировать ТЗ в том формате, в котором вам нужно.