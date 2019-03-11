Новая Почта для Virtuemart 3

Есть[list=1][*]Сайт на опенкарт 2.3[*]Телефония задарма [*]Сквозная аналитика Ройстат[*]Живосайт[*]Настроена интеграция Задарма-Ройстат[/list]Задача[list=1][*]Настроить Битрикс24[*]Прошу предложить какие возможности можете настроить (как в итоге все будет работать) и сколько будет стоить. [/list]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Необходимо разработать плагин/модуль/компонент (не знаю как правильно его обозвать) для Virtuemart 3 для интеграции способа доставки Новая Почта.
Нужно решение, которое будет устанавливаться максимально простым способом, в идеале просто через стандартный установщик.
Будет устанавливаться на различные сайты где почти всегда установлен одностраничный плагин заказа.
Данный функционал есть почти на каждом более менее нормальном интернет-магазине.
При выборе варианта доставки Новая Почта, под элементом выбора появляется поле ввода города, которое подхватывает то, что пользователь начинает писать и предлагает выбрать город. После выбора города появляется выпадающий список из выбора отделений Новой Почты в выбранном городе. После выбора всего этого поля пусть подсвечиваются зеленым, тем самым показываю что все ок и заполнено.
Данная информация должна обновляться через сайт Новой Почты через их API.
Информация о городе и об отделении должна присутствовать в заказе в админке, в письме пользователю и администратору в соответствующем информационном поле о доставке.
Естественно, описал в общих чертах, можем сформировать ТЗ в том формате, в котором вам нужно.
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