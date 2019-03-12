Создать два типа записей и вывести анонсом на главную MODX rev. 2.6.5-

Системы управления (CMS)Завершен2 заявки150 просмотров
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Есть сайт www_rancho_kz на cms MODX Revolution 2.6.5-pl 

Нужно создать два типа записей "Блог" и "Продукт" и что бы их содержимое выходило в специальных блоках на главной странице. 

Как должны выглядеть страницы "блог" и "продукт" и их содержимое, подробно показано в прототипе  

app_moqups_com/bTSErIrP9b/view 

Доступы все есть, пишите цену и сроки

MODX
5 лет назад
Evangeel
Евгений 
30 летКазахстан
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
26 отзывов(-2)
Выбранный исполнитель
net9sky
50 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$50
1 день
Евгений отлично справился с задачей, показал себя как специалист который хорошо знает MODX revo. быстро разобрался в чужом коде и выполнил задачу. Рекомендую его и в дальнейшем буду сам обращаться
Всё прекрасно рекомендую