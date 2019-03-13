PSD -> Joomla + Virtuemart

готовую систему (cms) или закажу разработку по созданию автонаполняемых новостных сайтов (граббер rss или парсинг). Решения на Wordpress не интересуют.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
(Другие движки не предлагать. Сайт уже работает, давно существует, по сути это редизайн и допил функционала. Никакие варианты других движков. Никак.)
Сверстать адаптивный макет, натянуть на джумлу с виртом.
Основные внутренние страницы:
- главная
- каталог
- карточка товара
- каталог статей
- статья
- каталог новостей
- новость
- несколько внутренних страниц статичных. Сверстать как оформлен текущий контент.
Нужна валидная кроссбраузерная верстка, корректная работа фильтров в вирте.
Joomla! 2.5.4
Возможно закажу вёрстку отдельно, тогда понадобится корректно повесить её на движок.
Так как макет сайта не прикладываю, то жду предложений РАБОТА ОТ такой-то суммы. Буду оценивать стоимость и ваш профиль. Спасибо.
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