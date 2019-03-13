PSD -> Joomla + Virtuemart

(Другие движки не предлагать. Сайт уже работает, давно существует, по сути это редизайн и допил функционала. Никакие варианты других движков. Никак.)

Сверстать адаптивный макет, натянуть на джумлу с виртом.

Основные внутренние страницы:

- главная

- каталог

- карточка товара

- каталог статей

- статья

- каталог новостей

- новость

- несколько внутренних страниц статичных. Сверстать как оформлен текущий контент.

Нужна валидная кроссбраузерная верстка, корректная работа фильтров в вирте.

Joomla! 2.5.4

Возможно закажу вёрстку отдельно, тогда понадобится корректно повесить её на движок.

Так как макет сайта не прикладываю, то жду предложений РАБОТА ОТ такой-то суммы. Буду оценивать стоимость и ваш профиль. Спасибо.