Правки шаблона WordPress

Системы управления (CMS)Завершен7 заявок185 просмотров
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Есть сайт на Wordpress, на несколько кастомизированной стандартной теме Sungit Lite. Сделано достаточно криво. Нужно внести правки и доработки.

Правки типа: поправить верстку (есть горизонтальный скролл, нужно убрать), поправить стили (например у разных слайдеров разные стрелки) и т.д.

Доработки типа: установить слайдер, добавить страницу "О нас" с подстраницами персоналий и т.д.

Полное ТЗ и ссылку на сайт дам заинтересовавшим кандидатам. Работы, ориентировочно, часов на 10. Можете указывать стоимость за час работы, это будет информативно. Сделать нужно будет в понедельник/вторник.

WordPress
5 лет назад
pavelnedved
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Lemp
26 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$67
3 дня
WMZ
Андрей выполнил все оперативно, будучи постоянно на связи и практически мгновенно реагируя на замечания и правки. Сделано все качественно, - хотя глобально сложных задач в ходе работы не возникло. Полагаю, что еще обязательно обращусь с более сложными и интересными проектами.
Четко поставленная задача. Своевременная оплата. Хороший заказчик. Рекомендую.