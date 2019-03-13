Правки шаблона WordPress

Есть сайт на Wordpress, на несколько кастомизированной стандартной теме Sungit Lite. Сделано достаточно криво. Нужно внести правки и доработки.

Правки типа: поправить верстку (есть горизонтальный скролл, нужно убрать), поправить стили (например у разных слайдеров разные стрелки) и т.д.

Доработки типа: установить слайдер, добавить страницу "О нас" с подстраницами персоналий и т.д.

Полное ТЗ и ссылку на сайт дам заинтересовавшим кандидатам. Работы, ориентировочно, часов на 10. Можете указывать стоимость за час работы, это будет информативно. Сделать нужно будет в понедельник/вторник.