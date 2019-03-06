Требуется доработка сайта на Битриксе

На сайт нужно доделать на webasyst , большая часть работы сделана -фильтр в категориях -Нужно что бы в категории а товара в окне менялась картинка как в примере https://www.wildberries.ru/brands/oodji -сделать при нажатии на корзину выпадающий список товаров -Внести ...