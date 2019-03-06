Натяжка верстки на modx evo

Прошу сразу с ценами и сроками
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Необходимо на сайте reklama1 su добавить карточку товара с рекомендуемыми товарами, обновить корзину и добавить страницу Оплаты по макетам https://cloud.mail.ru/public/AjaD%2FmB6VjPask
Вёрстку предоставим после утверждения.
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