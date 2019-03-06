Натяжка верстки на modx evo

Пример того что надо сделать [url=https://termokraft.ru/catalog/kombinirovannye_kotly/245/]https://termokraft.ru/catalog/kombinirovannye_kotly/245/[/url] Там есть вкладка документы. Точно такое же нужно реализовать на Moguta. Вот как выглядит карточка сейчас. [url=https://xn----8sbyfdcrd6ae2dug.xn--p1ai/otopitelnye-kotly/kombinirovannye-kotly/kotel-otopitelnyy-kombinirovannyy-taifun-tayfun-12-kvt]https://xn----8sbyfdcrd6ae2dug.xn--p1ai/otopitelnye-kotly/kombinirovannye-kotly/kotel-otopitelnyy-kombinirovannyy-taifun-tayfun-12-kvt[/url]