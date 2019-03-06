Натяжка верстки на modx evo

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка188 просмотров
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Добрый день! 

Необходимо на сайте  reklama1 su  добавить карточку товара с рекомендуемыми товарами, обновить корзину и добавить страницу Оплаты по макетам  https://cloud.mail.ru/public/AjaD%2FmB6VjPask

Вёрстку предоставим после утверждения.

ТЗ : https://cloud.mail.ru/public/F3vE%2F1uHtgKtnB

MODX
5 лет назад
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29 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад