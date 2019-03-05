Переверстать шаблон для Битрикс24

Сам сайт https://goo.gl/JbqSyJ будет стсколько будет стойт сайт на пхп перенести на битрикс и сделать адаптивность? подсчитайте сколько будет перенос без адаптаций и 2ой вариант с адаптацией так как адаптивность может сделать наш штатный верстак без проблем ...