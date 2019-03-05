Страницы для Wordpress по дизайн макету - блог, галерея, контакты

Есть основной сайт дизайн-афиш.рф . На нём устаревшая главная страница. Новая галвная страница свёрстана на новой теме, и лежит сейчас на old.дизайн-афиш.рф . Нужно перенести все страницы основного сайта (кроме главной) на новую тему, и потом объединить эти сайты.

При переработке необходимо будет внести правки в блог, тз здесь https://docs.google.com/document/d/1zjt7UVM6kYVF1tYgbhxPAK4gn30VUCxYylGWP13rWB8/edit?usp=sharing

Так же хочу переделать вид галереи - сделать вместо маленьких квадратов превью - большие (как 4 маленьких) https://xn----7sbbnpfef0bye1b.xn--p1ai/galereya-afish-tema/

Интересна стоимость и сроки