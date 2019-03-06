Посадка на WP

Системы управления (CMS)Закрыт19 заявок229 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо посадить верстку на WP

По каким-то непонятным причинам предыдущий исполнитель не смог этого сделать - получается доработка :(

Бюджет очень ограничен, т.к. эта сумма выделялась предыдущему исполнителю.

Ссылку скину в личку.

5 лет назад
SergVit
Сергей 
48 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад