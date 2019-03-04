Настройка узлов Симпла

https://www.kupidver.by/ Отсюда можно вытащить структуру , а дизайн взять http://tangocvetov.by/ все подогнать под тематику дверей, прикреплю бриф. +10% если уложитесь в сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Если есть время и желание...
Сайт на Simpla . Необходимо перенастроить работу узлов, категорий и карточки товара в связи с требуемыми изменениями . Сайт "пустой" , наполнение будет с помощью парсера. Необходимо доработать под донор. Более подробно возможно на конкретных примерах в ТЗ
Спасибо
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