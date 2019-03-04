Настройка узлов Симпла

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка180 просмотров
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Если есть время и желание...

Сайт на Simpla . Необходимо перенастроить работу узлов, категорий и карточки товара в связи с требуемыми изменениями . Сайт "пустой" , наполнение будет с помощью парсера. Необходимо доработать под донор. Более подробно возможно  на конкретных примерах в ТЗ

Спасибо

5 лет назад
cherboats
Ян 
56 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад