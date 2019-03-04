Сделать шаблон для ЦС-карт

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка197 просмотров
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Нужно сделать шаблон для ЦС-карт максимально приближенный по дизайну к http://carstyle.iqsoft.com.ua Список страниц готовых http://carstyle.iqsoft.com.ua/list.html

Интересует повесить его на базовый движок. Кто сможет помочь, напишите цену и сроки.

Спасибо!)

5 лет назад
sprinter21
Александр 
37 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад