sprinter21

Александр sprinter21

 
38 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 дней назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$71
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Дизайн креативів для мерча

    Потрібно створити дизайн креативів для мерча дуету блогерів Бампер і Сус. Вимоги до кандидатів: знання специфіки гумору команди. Технічне завдання буде надано обраному спеціалісту.

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • На картинці поміняти одне слово

    Необходимо заменить слово 'кришу' на 'дах' на изображении баннера. Задача включает редактирование графического материала с учетом сохранения общего стиля.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Добавить на сайт (лендинг) блок

    Требуется добавить блок на сайт bamperisus.com.ua после главного экрана с перечнем концертов. Формат блока должен соответствовать предоставленному примеру. Необходимо указать цены и сроки выполнения работы.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Добавить украиноязычную версию сайта (Wordpress)

    Всем привет. Нужно на сайт http://data-spm.com/ добавить укр. версию. Сайт на Wordpress. Перевод и контент заполним сами. Так же нужно добавить в раздел "О нас" небольшой блок с лицами компании в формате фото+ФИО+должность (3 человека). ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Логотип (доработка), аватарка и шапка в фб

    Нужно сделать логотип для фирмы под названием HINTua. Компания будет заниматься консалтингом для подбора подрядчиков и технадзора на различные работы в различных сферах, от строительства до мебели и тд. Сайта пока нет. Лого будет использоваться ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Остановить спам рассылку с корпоративной почты

    Есть сайт на WP, с его корпоративной почты идет спам рассылка. В хостинг поступают жалобы на спам. Соответственно сам хостинг просит устранить уязвимость. Инфа от техподдержки хостинга:  Скрипт mail.php имеет уязвимость, которая позволяет ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Баннеры для фб/инстаграм

    Всем привет. Нужно нарисовать несколько баннеров для рекламы в фб и инстаграм по тематике автомобильные аккумуляторы.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Проставить метатеги в ИМ

    Всем привет. Обновили сайт ИМ carstyle.ua  Нужно пофиксить метатеги (title, description, keywords), чтобы корректно отображалось в поисковой выдаче. Кто готов взяться, пишите цену и сроки.

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Адаптировать загрузочный html прайс для размещения на rozetka.ua

    Есть интернет-магазин carstyle.ua. Товары оттуда хотим продавать на розетке. Для этого нужно корректно сформировать загрузочный html файл, чтобы товары с интернет-магазина корректно перенеслись на сайт розетки. Сам файл есть, но розетка его не принимает, постоянно ...

    HTML
    Интернет-магазины6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать шаблон для ЦС-карт

    Нужно сделать шаблон для ЦС-карт максимально приближенный по дизайну к http://carstyle.iqsoft.com.ua Список страниц готовых http://carstyle.iqsoft.com.ua/list.html Интересует повесить его на базовый движок. Кто сможет помочь, напишите цену и сроки. Спасибо!)

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстка лендинга "Бизнес английский онлайн"

    $100

    Нужно сверстать лендинг в html по готовому дизайну (файл фотошоп). Дизайн по ссылке https://symu.co/bwwxtdfn.sh , исходники вышлю. ТЗ по ссылке https://docs.google.com/document/d/18i0RSxY2wuoCuzxL-6aVThpdNoFSC2nhGE4tKXujOz8/edit?usp=sharing Срок до 23.12.2018.

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Разработать креативы для рекламы в фб

    Периодически есть необходимость в разработке картинок для рекламы в фб, инсте, а так же в разработке баннеров для сайта для разных проектов. На данный момент нужно для проекта по ремонту квартир нарисовать креативы для ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Натянуть дизайн интернет-магазина на Joomla

    Добрый день. Есть сайт carstyle.ua. Решили его сделать более современным, сделали редизайн. Теперь же нужно этот дизайн натянуть на джумлу, при этом важно, чтобы ссылки не менялись, позиции в выдаче сайта остались также высоко. ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Редизайн сайта carstyle.ua

    Делаем редизайн сайта (интернет-магазин) carstyle.ua  Предыдущий дизайнер сделал айдентику, нарисовал несколько страниц сайта, но потом из-за занятости на своей основной работе прекратил сотрудничество с нами, передав все исходники. Нужно довести дело до конца. А ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Внести правки в сайт (дизайн+верстка)

    Делаем ребрендинг сайта… Был http://twocats.com.ua стал http://bamperisus.com.ua Основную часть сами поменяли… осталось то, что с дизайном связано. Правки ниже. поменять лого в хедере и футере… вот исходники лого… только цвет наоборот, ...

    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Логотип "Честный Домострой"

    Есть компания Честный ремонт, у нее есть готовый логотип (во вложении) (исходники вышлю).  В компании открывается новое направление Честный Домострой. Нужно адаптировать это лого для нового направления.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Дизайн сайта по продаже газоблоков

    $50

    Приветствую всех дизайнеров. Нужно разработать дизайн сайта по продаже газобетонных блоков. Это одностраничный лендинг около 8 экранов. Макет https://moqups.com/[email protected]/PasSolBr Подробное ТЗ вышлю кандидатам. Просьба ...

    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Логотип для сайта по ремонту квартир

    Добрый день. Нужно разработать логотип с фавиконкой для сайта по ремонту квартир. на данный момент сайт выглядит таким образом http://data-development.com.ua/ Планируется смена домена и названия компании на "Честный ремонт". Хотелось бы, ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Верстка сайта по psd шаблону

    $25

    Господа фрилансеры, нужен верстальщик, который сделает верстку сайта (ремонт квартир) по дизайну. Это лендинг примерно 6 экранов. Просьба указывать за какую сумму и примерно в какие сроки ...

    HTML-верстка43 заявки
    Закрыт
    10 лет назад
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Отзывы фрилансеров

Mich_D
Михаил 
40 лет
11 лет в сервисе
онлайн
$70
10 баллов
2 года назад
Дизайн креативів для мерча
Був радий попрацювати із командою творчих людей! І працюватимемо далі!
Михайло виконав роботу над лого швидко та якісно. Продовжуємо роботу над проектом з креативами. Рекомендую до співпраці)
Ответный отзыв
Dankydesign
36 лет
5 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$1
10 баллов
3 года назад
На картинці поміняти одне слово
Чітко поставлене завдання, приємне спілкування. Рекомендую!
Оперативно та якісно зроблена правка. Рекомендую
Ответный отзыв
volynfc
Андрей 
44 года
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$10
10 баллов
3 года назад
Добавить на сайт (лендинг) блок
Хорошая коммуникация, оплата в срок, рекомендую!
Андрей выполнил задачу качественно и быстро. Буду обращаться еще. Рекомендую.
Ответный отзыв
Val_Ter
35 лет
4 года в сервисе
Был
4 часа назад
$20
10 баллов
4 года назад
Добавить украиноязычную версию сайта (Wordpress)
WordPress
Приятно было поработать. Рекомендую!
Задача выполнена. Сотрудничеством с Валерием доволен, при необходимости буду обращаться еще.
Ответный отзыв
ElenaMedvedeva
Елена 
37 лет
6 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Логотип (доработка), аватарка и шапка в фб
Спасибо за заказ! Все прошло отлично: четкие поставлены задания, корректные правки, своевременная оплата. Всем рекомендую к сотрудничеству.
Задача выполнена. Правки вносились до полного утверждения. Рекомендую Елену.
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