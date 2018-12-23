sprinter21

Потрібно створити дизайн креативів для мерча дуету блогерів Бампер і Сус. Вимоги до кандидатів: знання специфіки гумору команди. Технічне завдання буде надано обраному спеціалісту.
- Дизайн продукции1 исполнительЗавершен2 года назад
Необходимо заменить слово 'кришу' на 'дах' на изображении баннера. Задача включает редактирование графического материала с учетом сохранения общего стиля.Завершен3 года назад
Требуется добавить блок на сайт bamperisus.com.ua после главного экрана с перечнем концертов. Формат блока должен соответствовать предоставленному примеру. Необходимо указать цены и сроки выполнения работы.HTML-верстка1 исполнительЗавершен3 года назад
Всем привет. Нужно на сайт http://data-spm.com/ добавить укр. версию. Сайт на Wordpress. Перевод и контент заполним сами. Так же нужно добавить в раздел "О нас" небольшой блок с лицами компании в формате фото+ФИО+должность (3 человека). ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужно сделать логотип для фирмы под названием HINTua. Компания будет заниматься консалтингом для подбора подрядчиков и технадзора на различные работы в различных сферах, от строительства до мебели и тд. Сайта пока нет. Лого будет использоваться ...Завершен5 лет назад
Есть сайт на WP, с его корпоративной почты идет спам рассылка. В хостинг поступают жалобы на спам. Соответственно сам хостинг просит устранить уязвимость. Инфа от техподдержки хостинга: Скрипт mail.php имеет уязвимость, которая позволяет ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Всем привет. Нужно нарисовать несколько баннеров для рекламы в фб и инстаграм по тематике автомобильные аккумуляторы.Завершен5 лет назад
Нужно сделать вайбер-рассылку к Черной пятнице.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Всем привет. Обновили сайт ИМ carstyle.ua Нужно пофиксить метатеги (title, description, keywords), чтобы корректно отображалось в поисковой выдаче. Кто готов взяться, пишите цену и сроки.Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть интернет-магазин carstyle.ua. Товары оттуда хотим продавать на розетке. Для этого нужно корректно сформировать загрузочный html файл, чтобы товары с интернет-магазина корректно перенеслись на сайт розетки. Сам файл есть, но розетка его не принимает, постоянно ...Интернет-магазины6 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать шаблон для ЦС-карт максимально приближенный по дизайну к http://carstyle.iqsoft.com.ua Список страниц готовых http://carstyle.iqsoft.com.ua/list.html Интересует повесить его на базовый движок. Кто сможет помочь, напишите цену и сроки. Спасибо!)Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $100
Нужно сверстать лендинг в html по готовому дизайну (файл фотошоп). Дизайн по ссылке https://symu.co/bwwxtdfn.sh , исходники вышлю. ТЗ по ссылке https://docs.google.com/document/d/18i0RSxY2wuoCuzxL-6aVThpdNoFSC2nhGE4tKXujOz8/edit?usp=sharing Срок до 23.12.2018.HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
Периодически есть необходимость в разработке картинок для рекламы в фб, инсте, а так же в разработке баннеров для сайта для разных проектов. На данный момент нужно для проекта по ремонту квартир нарисовать креативы для ...Завершен6 лет назад
Добрый день. Есть сайт carstyle.ua. Решили его сделать более современным, сделали редизайн. Теперь же нужно этот дизайн натянуть на джумлу, при этом важно, чтобы ссылки не менялись, позиции в выдаче сайта остались также высоко. ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Делаем редизайн сайта (интернет-магазин) carstyle.ua Предыдущий дизайнер сделал айдентику, нарисовал несколько страниц сайта, но потом из-за занятости на своей основной работе прекратил сотрудничество с нами, передав все исходники. Нужно довести дело до конца. А ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Делаем ребрендинг сайта… Был http://twocats.com.ua стал http://bamperisus.com.ua Основную часть сами поменяли… осталось то, что с дизайном связано. Правки ниже. поменять лого в хедере и футере… вот исходники лого… только цвет наоборот, ...HTML-верстка13 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть компания Честный ремонт, у нее есть готовый логотип (во вложении) (исходники вышлю). В компании открывается новое направление Честный Домострой. Нужно адаптировать это лого для нового направления.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $50
Приветствую всех дизайнеров. Нужно разработать дизайн сайта по продаже газобетонных блоков. Это одностраничный лендинг около 8 экранов. Макет https://moqups.com/[email protected]/PasSolBr Подробное ТЗ вышлю кандидатам. Просьба ...Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт10 лет назад
Добрый день. Нужно разработать логотип с фавиконкой для сайта по ремонту квартир. на данный момент сайт выглядит таким образом http://data-development.com.ua/ Планируется смена домена и названия компании на "Честный ремонт". Хотелось бы, ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $25
Господа фрилансеры, нужен верстальщик, который сделает верстку сайта (ремонт квартир) по дизайну. Это лендинг примерно 6 экранов. Просьба указывать за какую сумму и примерно в какие сроки ...HTML-верстка43 заявкиЗакрыт10 лет назад