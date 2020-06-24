Логотип (доработка), аватарка и шапка в фб

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Завершен23 заявки474 просмотра

Нужно сделать логотип для фирмы под названием HINTua. Компания будет заниматься консалтингом для подбора подрядчиков и технадзора на различные работы в различных сферах, от строительства до мебели и тд. Сайта пока нет. Лого будет использоваться на сайте, в соцсетях, полиграфии, вывесках и тд.

Формат: лого в текстовом формате с надписью HINTua без лишних наворотов, цвета желто-синие. Например, HINT синим, ua желтым.

Должно выглядеть четко, солидно, современно, вызывать доверие.

Hint с англ. переводится, как подсказка, совет, намек.

Просьба сделать несколько вариантов, чтобы выбрать один и его доработать при необходимости.

Формат лого во вложении, но хотелось бы его доработать в части шрифтов, цветов.

Также нужно сделать аватарку и шапку для фб страницы facebook.com/hintukr/

Для аватарки фон придумать, чтобы лого смотрелось хорошо.

Для шапки текст: 

HINTua. Ваша надiйна пiдказка.

Пiдберемо виконавця.

Перевiремо якiсть. 

Картинка на шапке нейтральная, без привязки к какой-то нише. Цвета, чтобы сочетались с лого, аватаркой.

5 лет назад
sprinter21
Александр 
38 лет
10 лет в сервисе
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2 года назад

Выбранный исполнитель

ElenaMedvedeva
Елена 
37 лет
6 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
5 лет назад
$30
4 дня
Задача выполнена. Правки вносились до полного утверждения. Рекомендую Елену.
Спасибо за заказ! Все прошло отлично: четкие поставлены задания, корректные правки, своевременная оплата. Всем рекомендую к сотрудничеству.

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