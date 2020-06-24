Требуется нарисовать банер.
Логотип (доработка), аватарка и шапка в фб
Нужно сделать логотип для фирмы под названием HINTua. Компания будет заниматься консалтингом для подбора подрядчиков и технадзора на различные работы в различных сферах, от строительства до мебели и тд. Сайта пока нет. Лого будет использоваться на сайте, в соцсетях, полиграфии, вывесках и тд.
Формат: лого в текстовом формате с надписью HINTua без лишних наворотов, цвета желто-синие. Например, HINT синим, ua желтым.
Должно выглядеть четко, солидно, современно, вызывать доверие.
Hint с англ. переводится, как подсказка, совет, намек.
Просьба сделать несколько вариантов, чтобы выбрать один и его доработать при необходимости.
Формат лого во вложении, но хотелось бы его доработать в части шрифтов, цветов.
Также нужно сделать аватарку и шапку для фб страницы facebook.com/hintukr/
Для аватарки фон придумать, чтобы лого смотрелось хорошо.
Для шапки текст:
HINTua. Ваша надiйна пiдказка.
Пiдберемо виконавця.
Перевiремо якiсть.
Картинка на шапке нейтральная, без привязки к какой-то нише. Цвета, чтобы сочетались с лого, аватаркой.
Выбранный исполнитель
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