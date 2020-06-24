Логотип (доработка), аватарка и шапка в фб

Нужно сделать логотип для фирмы под названием HINTua. Компания будет заниматься консалтингом для подбора подрядчиков и технадзора на различные работы в различных сферах, от строительства до мебели и тд. Сайта пока нет. Лого будет использоваться на сайте, в соцсетях, полиграфии, вывесках и тд.

Формат: лого в текстовом формате с надписью HINTua без лишних наворотов, цвета желто-синие. Например, HINT синим, ua желтым.

Должно выглядеть четко, солидно, современно, вызывать доверие.

Hint с англ. переводится, как подсказка, совет, намек.

Просьба сделать несколько вариантов, чтобы выбрать один и его доработать при необходимости.

Формат лого во вложении, но хотелось бы его доработать в части шрифтов, цветов.

Также нужно сделать аватарку и шапку для фб страницы facebook.com/hintukr/

Для аватарки фон придумать, чтобы лого смотрелось хорошо.

Для шапки текст:

HINTua. Ваша надiйна пiдказка.

Пiдберемо виконавця.

Перевiремо якiсть.

Картинка на шапке нейтральная, без привязки к какой-то нише. Цвета, чтобы сочетались с лого, аватаркой.