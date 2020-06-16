Скрипт вывода баннера

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Закрыт2 заявки652 просмотра

Нужен скрипт который рандомно при каждом заходе на страницу выводил баннер.

Например при 1 заходе баннер показывается через 15 сек, при втором через 90 сек

Задается время показа например от 10 до 90 секунд и в этом диапазоне баннер показывается через случайное время. Время которое осталось до показа баннера пишется на странице. (через хх секунд вам покажется ...)

Также этот скрипт по определенному юзер агенту который задается определяет кому показать баннер сразу а кому через рандомное время.

5 лет назад
nwaker
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