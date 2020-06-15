Дизайн баннеров (превью) для 5 видео

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Закрыт50 заявок946 просмотров

Нужно сделать дизайн баннеров (превью) для 5 видео на образовательном Youtube канале.

Это исключительно дизайн статической картинки. Никакого видео монтажа!

Каждое превью в 2 размерах: 1920х1080px и для анонса в Instagram -1080x1080px.

Желателен опыт в дизайне баннеров для соц. сетей.

Оплата яндекс, сбербанк, приват.

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