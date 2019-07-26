OlegKirsanov

Олег OlegKirsanov

 
40 летУкраина/Харьков
13 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
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$10
выплачено фрилансерам
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Отзывы фрилансеров
evgeniasolyanik
25 летУкраина
3 года в сервисе
Была
год назад
$10
10 баллов
3 года назад
Дизайн флаера, сертификата на скидку, составление текста
Рекомендую, Олега, как отличного заказчика! Было предоставлено четкое ТЗ и пожелания по работе) Коммуникация на высшем уровне :) Спасибо за сотрудничество!
Отличный дизайнер. Заказ выполнен за 1 день. Готовый макет превзошел мои ожидания, очень креативно и душевно. Будем работать дальше и всем советую обращаться!
Ответный отзыв
Minnullin
20 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$55
10 баллов
3 года назад
Страница онлайн теста
Адекватный, ответственный заказчик. Полное и четкое ТЗ. Оплата в срок. Рекомендую к сотрудничеству!
Заказы выполнен и сайт работает. Выбились из графика, но была предоставлена скидка. Рекомендую, хороший программист.
Ответный отзыв
LEBOWSKY
Николай 
41 годРоссия
5 лет в сервисе
Был
7 дней назад
$6
10 баллов
4 года назад
Обработка фото для сайта
Отличный заказчик: ясное ТЗ, всегда на связи, соплатой проблем не возникло. Всем рекомендую !!!
За короткое время было обработано более 30 фото. Убран фон, исправлены дефект, сделана цветокоррекция. Работа отличного качества. Рекомендую!
Ответный отзыв
webkabanov
34 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
год назад
$40
10 баллов
4 года назад
Логотип для блога
Четкая постановка задачи, своевременная оплата, к сотрудничеству рекомендую
Логотип и элементы фирменного стиля были выполнены быстро и точно по заданию. Советую Сергея для любой работы в сфере графического дизайна.
Ответный отзыв
andrewmax
Андрей 
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
115 отзывов(-1)
$100
10 баллов
9 лет назад
Контекстная реклама
Приятно было работать с Олегом. Рекомендую.
Андрей добросовестно все настроил. Услугами мы пользовались недолго - только 1 месяц. Тем не менее, этот месяц дал нам неплохую отдачу по звонкам клиентов.
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