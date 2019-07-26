OlegKirsanov

Нужно создать 1-страничный лендинг на Tilda или LPMotor для бесплатного вебинара. Можно из шаблонов.
- Сайты «под ключ»57 заявокЗакрыт2 года назад
Для учебного сообщества в slack нужно создать бота, через которого можно: - публиковать сообщения по заданному графику (урок в точную дату и время) - проверять тесты (несколько вопросов с вариантами ответов a,b,c,d...), выполненные в slack - выводить моментальный ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт2 года назад
Нужно выполнить дизайн электронного сертификата, который отправляется выпускникам курса английского языка. Важен опыт в самостоятельном создании флэт-иллюстраций и понимание современной верстки и типографики.Дизайн продукции14 заявокЗакрыт3 года назад
Уже есть верстка, есть отправка писем с результатом теста. Нужно: - изменить форму отправки письма результата - изменить title, description, favicon страницыВеб-программирование7 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо преобразовать проект-файлы pproj из Adobe Premiere Pro в готовые mp4 файлы. Мощностей и времени на рабочем компьютере не хватает для этого. Ничего монтировать не нужно, только преобразование файлов.Видеомонтаж26 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно переработать несколько страниц и сделать 1 текст для лендинга курса английского языка для подростков. Интересные заголовки, простой и легкий текст с ответами на частые вопросы родителей. Без навязчивой продажности.Продающие тексты19 заявокЗакрыт3 года назад
К мероприятию нужно разработать дизайн флаера о компании, сертификата на скидку и поработать с текстом. Уже есть готовый сайт, стиль, можно его использовать + добавить свое видение. Сроки - до 7 сентября 2020.Фирменный стиль1 исполнительЗавершен3 года назад
Ищу начинающего, но толкового таргетолога (и СММщика в 1 лице) для настройки/ведения таргета (1 месяц) и минимального наполнения 3 групп (Facebook, Instagram, VK) с 0 количеством участников. Ниша - языковые курсы в одном маленьком городе. ...Социальные сети (SMM и SMO)23 заявкиЗакрыт3 года назад
- $65
Требуется разработать дизайн 14 баннеров для таргетированной рекламы FB/Instagram на тему обучения иностранному языку для различных курсов. Работаем в стиле уже созданного сайта. Дедлайн исполнения - до 2 сентября.Баннеры28 заявокЗакрыт3 года назад
Для языковых курсов, которые только созданы, необходимо: 1. Создать несложный логотип, можно со стоков. 2. Оформить 3 страницы в соц. сетях (шапка, аватарка, карточки товара, сторис с прайсом в Insta) в едином стиле. 3. Создать несколько креативов для ...Социальные сети (SMM и SMO)16 заявокЗакрыт3 года назад
1. Необходимо сделать адаптивную верстку страницы онлайн теста по уже готовому макету в figma. Тест состоит из 40 вопросов (a, b, c, d) + форма для личных данных. 2. Перенести PHP код (возможно, понадобится его ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Для запуска рекламной кампании нужно составить 10 описаний и текстов на баннеры для FB/Insta. Есть описание онлайн курсов в информативном стиле. Нужно сделать их интересными для читателя.Копирайтинг14 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо создать чат-бота для сбора анкетных данных лидов, переходящих с сайта на наш Telegram. Бота нужно интегрировать с AmoCRM.Веб-программирование6 заявокЗакрыт3 года назад
Для запуска онлайн школы английского языка (6 июля) необходим специалист, который поможет настроить AmoCRM и составить скрипты для продаж 5 курсов. Желателен опыт в копирайтинге и продажах.Управление продажами4 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходима настройка рекламной кампании для запуска онлайн школы. Соц.сети Facebook / Instagram, а также Google Ads. Будет желательно владеть инструментами настройки кампаний Google Ads, в т.ч. discovery ads для продвижения видео на Youtube-канале. Приоритет отдаю кандидатам ...Социальные сети (SMM и SMO)12 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно сделать дизайн баннеров (превью) для 5 видео на образовательном Youtube канале. Это исключительно дизайн статической картинки. Никакого видео монтажа! Каждое превью в 2 размерах: 1920х1080px и для анонса в Instagram -1080x1080px. Желателен опыт в дизайне баннеров для ...Баннеры50 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо обработать 3 фото для лендинга. Цветокоррекция, подправить тон кожи, качественно убрать фон.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен4 года назад
Есть набросок текста landing page на Tilda онлайн школы английского языка. Нужно сделать его аудит, переписать в случае необходимости (сделать более лаконичным, подобрать правильные заголовки, лучше раскрыть ответы на возражения ЦА).Продающие тексты21 заявкаЗакрыт4 года назад
Необходимо создать веб-страницу онлайн теста с функциями: - привестственное видео с инструкциями по выполнению теста - появление следующей части теста только после выполнения предыдущей - таймер обратного отсчета времени для каждой части теста - воспроизведение каждого аудио-трека не более ...Веб-программирование34 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужен логотип для блога про подготовку к экзаменам и тестам. Стиль - минимализм, современный и легко применяемый для аватарок, на футболку или значок.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен4 года назад