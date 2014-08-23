Верстка для сайта образовательной компании

Антон отлично справился с версткой сайта. Вся работа была сделана за 3 дня, в то время как большинство "специалистов" меньше, чем за 7 дней эту работу делать отказались. Если вам нужно создать сайт качественно и быстро рекомендую вам этого исполнителя.