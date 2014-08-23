Верстка для сайта образовательной компании

$250
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка124 просмотра

Верстка 9 внутренних страниц сайта, привязка к домену, выкладка на хостинг.

11 лет назад
OlegKirsanov
Олег 
41 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

nehovaysyatopol
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$240
3 дня
Антон отлично справился с версткой сайта. Вся работа была сделана за 3 дня, в то время как большинство "специалистов" меньше, чем за 7 дней эту работу делать отказались. Если вам нужно создать сайт качественно и быстро рекомендую вам этого исполнителя.
Хорошо сработались, заказчик почти всегда на связи, задание четкое, оплата своевременная. Всё как надо. Спасибо за заказ!

Заявки фрилансеров

nehovaysyatopol
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Сделать верстку мобильной версии

    Имеется сайт при изменении ширины подключается дополнительный файл стилей style_mo.css для мобильной версии который переназначает старые стили. Необходимо сделать верстку под мобильную версию, скрин в приложении путем правки файла мобильных стилей ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Поменять расположение элементов на сайте

    $5

    Шаблон WP BresponZive от ThemePacific. Используется плагин похожих записей WordPress Related Posts. Требуется поменять местами блок похожих записей и два блока Адсенс (расположены горизонтально в ряд), таким образом, чтобы блок рекламы был непосредственно под текстом, ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Веб-программист + Дизайнер

    Требуется веб-программист и дизайнер на удаленное долгосрочное сотрудничество для создания одностраничников согласно техническому заданию. Оплата сдельная, один сайт 1000-5000 руб.

    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сверстать лендос.

    $50

    Нужно сверстать лендос. жпег в приложении. слайдер в портфолио. при наведении на фотку всплывает отзыв клиента. форма будет в псд сделать все кнопки рабочими. форма захвата в ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Верстка адаптивная под мобильные устройства, CMS

    Необходимо сверстать из PSD, натянуть на WordPress или Joomla, и также чтобы был адаптивный под любой монитор (мобильное устройство). Более подробное ТЗ вышлю исполнителю. Начать желательно, 21.08.2014 во второй половине дня. ...

    JoomlaWordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Верстка одностраничника

    $100

    Ищем опытного верстальщика для верстки одностраничника. Скрин в приложении. Требования: - HTML5 / СSS3 - поддержка IE8+, chrome, opera, FF, Safari Оплата в webmoney. Оплата по ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Верстка из PSD (на Django-Python) 2 сайта, макет 1

    Нужно сверстать простенький дизайн из PSD для 2-х сайтов: http://fortadomo.ru/ http://luksadomo.ru/ Дизайн 1, расположение ключевых элементов идентичное. Отличаться будет только шапка сайта и контент. Сайты на Django ...

    DjangoPython
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать верстку

    Нужно сверстать 3 страници на завтра, до 11 по Киеву. Страници просты до безобразия, но есть 2 слайдера, которые должны работать. Картинки уже вырезаны, и часть html кода есть. В приложении вырезанные ...

    HTML
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад