Необходимо сверстать из PSD, натянуть на WordPress или Joomla, и также чтобы был адаптивный под любой монитор (мобильное устройство). Более подробное ТЗ вышлю исполнителю. Начать желательно, 21.08.2014 во второй половине дня. ...
Верстка одностраничника
Ищем опытного верстальщика для верстки одностраничника. Скрин в приложении.
Требования:
- HTML5 / СSS3
- поддержка IE8+, chrome, opera, FF, Safari
Оплата в webmoney.
Оплата по результату.
Мы предоставляем:
- psd
- инструкции по верстке
- шрифты
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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