Есть исходник карты в psd. Необходимо сверстать и сделать работающий вариант. Скрин карты во вложении. От вас жду оценку стоимости и сроков. Описание работы карты: а). Карта изначально будет ...
Стилизовать форму поиска аренды автомобилей
Есть тема http://carrental.themeinjection.com/color3/ (html, без движка)
Есть javascript от bookinggroup.com http://goo.gl/kce8RA
Необходимо эту форму поиска http://goo.gl/kce8RA стилизовать под шаблон, добавив нужные поля (будет необходимо немного поменять дизайн формы).
Дизайн респонсивный должен сохраниться.
Пример стилизованной формы http://goo.gl/JsyYKn (получаемые стили переписываются на сервере на свои)
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