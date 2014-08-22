Исправить отображение меню в Сафари.

Доброго времени суток господа фрилансеры. Нужно сверстать три страницы. В которых хедер и футер уже сверстаны. Страницы должны хорошо отбражаться во всех браузерах, а именно мозила, опера, сафари, яндекс, хром, в IE начиная с 7 ...