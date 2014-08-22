Исправить отображение меню в Сафари.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки338 просмотров

Слелана копия страницы одного сайта

Нужно только исправить верхнее меню, которое в Firefox, Chrome, Opera, IE отображается корректно, а в Safari на маке и других яблочных продуктах сбивается в кучу.

http://bit.ly/Xy32iv - сайт

https://db.tt/hTnyn81n - скрин в сафари

https://db.tt/6GRnJONa - скрин в фаерфоксе

11 лет назад
Nukler
Бунин 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

serjyamp
Сергей 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$5
1 день
В коде разобрался, проблему выявил и решил. Рекомендую.
заказчик отличный, общаться приятно, оплата вовремя. буду рад сотрудничать в дальнейшем ;)

Заявки фрилансеров

serjyamp
Сергей 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад

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