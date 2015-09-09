serjyamp

Сергей serjyamp

 
29 летУкраина/Киев
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Почему я? Работа будет выполнена качественно, согласно ТЗ и сдана в указанные сроки

Контакты:

Skype - serjyamp

Email - [email protected]

В мои услуги входит верстка сайтов, которые:

- корректно работают во всех популярных браузерах (Chrome, Firefox, Safari и др.)

- подстраиваются под разные размеры экранов, будь то ноутбук, планшет или смартфон (адаптивная верстка)

Технологии, с которыми работаю:

- HTML5

- CSS3

- JavaScript

- jQuery

- Twitter Bootstrap

- Sass

- Jade

- сборщик проектов Gulp

Образование

Диплом бакалавра в сфере IT (Украина, Донецкий национальный технический университет)

Личные качества

Ответственный, исполнительный, предпочитаю дружелюбное не сухое общение с клиентами, творческий человек

Знание языков

Английский - Intermediate

Русский - родной

Украинский - уверенно

Предпочитаемые способы оплаты

- WebMoney (WMZ)

- Перевод на карту ПриватБанка

JavascriptВерстка сайтаHTMLBootstrapjQuerySASSGulp
Портфолио
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Отзывы заказчиков
alf1064
59 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$40
10 баллов
7 лет назад
Переделать сайт под новый дизайн
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
DmitrijVysockih
Дмитрий 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Небольшая верстка
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
skyter777
Андрей 
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Адаптивная верства шаблона
Сверстал отличный адаптивный шаблон в указанные сроки. Рекомендую!
отличный заказчик, я доволен работой с Андреем, знает чего хочет, с оплатой все в порядке. рекомендую!
Ответный отзыв
Art-Media
Андрей 
37 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Сверстать валидно, кроссбраузерно
Рекомендую!
Рекомендую Андрея как хорошего заказчика, знает чего хочет и всегда на связи, с оплатой все хорошо. Буду рад и дальше сотрудничать!
Ответный отзыв
SeRbIu
31 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Сверстать PSD макет
Не люблю делиться такими ценными людьми :), но с Сергеем работать одно удовольствие. Один из немногих случаев, когда исполнитель делает больше, чем нужна. Самостоятельно вникает во всем возможные проблемы, проявляет инициативу. Сережа, спасибо за проект!
Сергей очень хороший заказчик, знает чего хочет, всегда на связи, очень приятно общаться, с оплатой все хорош. очень буду рад и дальше сотрудничать!
Ответный отзыв
HTML-верстка
32 отзыва
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