Почему я? Работа будет выполнена качественно, согласно ТЗ и сдана в указанные сроки

Контакты:

Skype - serjyamp

Email - [email protected]

В мои услуги входит верстка сайтов, которые:

- корректно работают во всех популярных браузерах (Chrome, Firefox, Safari и др.)

- подстраиваются под разные размеры экранов, будь то ноутбук, планшет или смартфон (адаптивная верстка)

Технологии, с которыми работаю:

- HTML5

- CSS3

- JavaScript

- jQuery

- Twitter Bootstrap

- Sass

- Jade

- сборщик проектов Gulp

Образование

Диплом бакалавра в сфере IT (Украина, Донецкий национальный технический университет)

Личные качества

Ответственный, исполнительный, предпочитаю дружелюбное не сухое общение с клиентами, творческий человек

Знание языков

Английский - Intermediate

Русский - родной

Украинский - уверенно

Предпочитаемые способы оплаты

- WebMoney (WMZ)

- Перевод на карту ПриватБанка