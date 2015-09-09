Контакты:
Skype - serjyamp
Email - [email protected]
В мои услуги входит верстка сайтов, которые:
- корректно работают во всех популярных браузерах (Chrome, Firefox, Safari и др.)
- подстраиваются под разные размеры экранов, будь то ноутбук, планшет или смартфон (адаптивная верстка)
Технологии, с которыми работаю:
- HTML5
- CSS3
- JavaScript
- jQuery
- Twitter Bootstrap
- Sass
- Jade
- сборщик проектов Gulp
Образование
Диплом бакалавра в сфере IT (Украина, Донецкий национальный технический университет)
Личные качества
Ответственный, исполнительный, предпочитаю дружелюбное не сухое общение с клиентами, творческий человек
Знание языков
Английский - Intermediate
Русский - родной
Украинский - уверенно
Предпочитаемые способы оплаты
- WebMoney (WMZ)
- Перевод на карту ПриватБанка
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