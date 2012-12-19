Простой сайт [list=1][*]логотип (svg), название организации и ссылка на англ.яз версию [*]заголовок[*]слайдер с картинками[*]полоса с кнопками меню (закомментить, т.к. пока нужна 1 стр)[*]текст[*]форма обратн. связи[*]Подвал с контактами[/list] Можно использовать стандартный шаблон. Начать с мобильной верстки
- $30Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $100
Есть старый сайт caliper.ru и новый дизайн в фотошопе. Надо натянуть новый дизайн на имеющиеся страницы. Нужно только htms +css CMS нет и не надо. Надо оставить возможность редактирования контента в DWHTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $5000
ищем специалиста знакомого с программированием стат.пакета от SAS InstituteПрикладное ПО1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $250
Требуется перепрограммировать микроконтроллеры 80f320 фирмы Silicon Laboratories. Желательно своим программатором. только в Москве.Системное программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
нужен мужской ил женский голос для озвучивания учебного материала (медицина)Озвучивание6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Необходимо написать драйверы для устройства под win7-8 Устройство передает через USB временные интервалы. Имеющиеся драйверы работают с win XP, с win7 (32)- работают плохо, на 64х ОС вообще не встают.Системное программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $10
Надо сделать для сайта карту страны с десятком объектов в виде точек или звезд и названиями городов. Карта нужна монохромная и с градиентом как в образце. Или что-нибудь другое, но стильное и не пестрое. Стандартный ...Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $250
Нужен дизайн для сайта caliper.ru обсуждения только по телефону или скайпу, чатами не пользуюсьДизайн сайтов21 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $500
Требуется программист с опытом решения задач в области линейного и нелинейного программирования для реализации задачи назначения. Имеется математическая модель. Обсуждение по телефону или скайпу (чатом не пользуюсь).Прикладное ПО5 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется сверстать резиновый макет (responsive design) в Dw SC6. Нужна страница шаблона и связанные с ней html страницы. Также потребуются скрипты показа и подписки новостей и ссылок на соцсети (твитер, линкдин).HTML-верстка5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Требуется сделать базу для ввода данных. Сделать таблицы , формы, запрограммировать отношения и автопополнение таблиц. Создать queries.Базы данных1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $500
Требуются промоционные тексты для сайта. Тема специализированная и узкая. Отвечу выбраным кандидатам с подходящим портфолио.Копирайтинг17 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Здравствуйте, я ищу дизайнера для сайта, мне понравились ваши работы. Пожалуйста рассмотрите мою заявку. Александр Алфимов [email protected] skype alex.alfimov +7 985 3377190Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Требуется перенос и форматирование текста и картинок с сайта в Powerpoint и Captivate. Копипастом.Редактирование и Корректура12 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Ищу фрилансера с опытом работы в Captivate или Articulate Storyline для редактирования модулей для дистанционного обучения. Опыт работы с Flash приветствуется.Презентации1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $5
Требуется опубликовать (Publish? Produce? Export?) swf файл из готового fla c настройками под ActionScript 3.0 2 года назад сделали ролик, теперь он не принимается программами без ActionScript 2.0Анимация1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $30
Надо сверстать для печати форму для ввода данных. Только текст и поля для ввода. Всего 4 стр. Рeзультат представить в AI и pdfВерстка полиграфии9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Требуется сделать форму для ввода данных. Форма будет напечатана на бумаге. Объем 4-6 стр. Текст и места для ввода (вообщем сама форма) должны выглядеть профессионально. Также нужен разумный компромисс между компактностью и читаемостью. Содержание будет готово чз ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $10
В готовом шаблоне надо настроить кодировку и сгенерить cufon-yui c подходящим кирилическим шрифтом. Знание сufon обязательно.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Требуется перенести сайт на новый хостинг и настроить скриптыВеб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад