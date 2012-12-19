alf1064

Александр alf1064

 
59 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Автоматизация и оптимизация клинических исследований
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
uvarovfrontend
Юрий 
31 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Сайт-визитка
Спасибо Александру за работу, своевременная оплата.
Юрий сделал сайт- визитку с нуля. Все как надо. Быстро и качественно.
Ответный отзыв
Oscar_ch
Оскар 
34 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$80
10 баллов
9 лет назад
Перенос сайта на новый хостинг
Спасибо!
Оскар Чудук, переносил для меня сайт на новый хостинг. Все сделал хорошо, скрипты работают нормально.
Ответный отзыв
o_lenka
Елена 
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
$270
10 баллов
10 лет назад
Дизайн для ed.xp-m.ru
Сотрудничество прошло отлично. Четкое ТЗ, оплата вовремя. Рекомендую!
Очень хороший дизайнер. Продолжаем работать.
Ответный отзыв
wind-wings
Анжелика 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$17
10 баллов
10 лет назад
Сделать swf под ActionScript 3.0
Всё нормально :)
Я заказывал программирование флэш-ролика на Action Script Все сделали быстро и качественно. Рекомендую.
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ign
55 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$250
10 баллов
11 лет назад
База данных на Access
Очень выдержанный, точный и порядочный заказчик. Буду рад, если удасться продолжить сотрудничество.
Игорь сделал базу данных в Аксессе для ввода данных крупного исследования. Таблицы, формы ввода, запросы, анализ данных, нормализация, программирование скриптов. Все сделано оптимальным образом, точно и в согласованный срок.
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