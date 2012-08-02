Редактирование фотографий

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен31 заявка344 просмотра

Требуется обработать и подготовить фотографии для использования на сайте в качестве дизайна и контента.

В том числе смонтировать групповое фото.

13 лет назад
alf1064
60 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

lufter
40 лет
13 лет в сервисе
Был
19 дней назад
13 лет назад
$1
1 день
Я очень доволен работой Виталия. Редактирование сложных фотографий людей с разным освещением и комбинация группового фото сделаны на высоком уровне и быстро. Рекомендую.
Приятный в общении заказчик, всегда на связи, знает чего хочет, с оплатой никаких проблем

Заявки фрилансеров

lufter
40 лет
13 лет в сервисе
Был
19 дней назад
13 лет назад