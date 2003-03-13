Уникализировать изображения на сайте

На первом сайте http://dobrobut.biz.ua всего 38 страниц где нужно побеспокоится об этом.

Потом аналогичные работы дам для других сайтов.

Уникальность проверяем сервисом

http://www.google.com.ua/imghp?hl=ru&tab=wi

кликая на фотоаппарате справа от окна поиска.

Страницы для которых необходимо сделать изображения уникальными в приложении в файле "Изображения для страниц.txt"

Изображения должны быть по смыслу страницы, побуждать посетителей делать заказы. Гармонично адаптированы по дизайну сайта.

С водным знаком(защитой от копирования) - надписью "www.dobrobut.biz.ua"

Можно изображения на сайте уникализировать, можно новые подыскивать, главное чтоб учитывались условия выше.

Прошу указать:

1. Сроки выполнения задания

2. Стоимость в долларах

3. Показать образец для любой страницы, как понятна задача

Оплачиваю WMZ вебманями