Уникализировать изображения на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт6 заявок381 просмотр

На первом сайте http://dobrobut.biz.ua всего 38 страниц где нужно побеспокоится об этом.

Потом аналогичные работы дам для других сайтов.

Уникальность проверяем сервисом

http://www.google.com.ua/imghp?hl=ru&tab=wi

кликая на фотоаппарате справа от окна поиска.

Страницы для которых необходимо сделать изображения уникальными в приложении в файле "Изображения для страниц.txt"

Изображения должны быть по смыслу страницы, побуждать посетителей делать заказы. Гармонично адаптированы по дизайну сайта.

С водным знаком(защитой от копирования) - надписью "www.dobrobut.biz.ua"

Можно изображения на сайте уникализировать, можно новые подыскивать, главное чтоб учитывались условия выше.

Прошу указать:

1. Сроки выполнения задания

2. Стоимость в долларах

3. Показать образец для любой страницы, как понятна задача

Оплачиваю WMZ вебманями

13 лет назад
nedvij
54 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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