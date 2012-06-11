Есть 2 фотки, нужно из одной вставить лицо в другую. Подробнее в ЛС
Почистить изображение
На изображение был вставлен текст и часть фона не сочетается между текстом и основнвым граф. изображением. Нужно подчистить.
skype: blackcat200777
Выбранный исполнитель
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