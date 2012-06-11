Почистить изображение

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен6 заявок178 просмотров

На изображение был вставлен текст и часть фона не сочетается между текстом и основнвым граф. изображением. Нужно подчистить.

skype: blackcat200777

13 лет назад
BobulevVT
35 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
11 отзывов

Выбранный исполнитель

Z-Family
37 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$10
1 день
Замечательно справилась с работой, быстро поняла и выполнила на высоком уровне. Придраться не к чему !
Огромное спасибо за интересную работу. Хорошая постановка задачи, оплата без вопросов. С удовольствием поработаю еще. :)

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Z-Family
37 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад

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