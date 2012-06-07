Уменьшить до нужного размера 720х429

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен15 заявок162 просмотра

Нужно просто сделать эти фотографии определенного размера, подходящего для отображения.

размер 720х429 формат .jpg

14-15 фото .

13 лет назад
AndreyPopov
Андрей 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

AlexKantegro
33 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$300
1 день
Всем советую !!!!!!!!!!! Очень понравился Подкопаев Александр (AlexKantegro) , как исполнитель. Задание выполнено оперативно (что очень важно) и точно так как было заданно по Т.З. Выражаю благодарность и желаю успехов.
Очень понравилось работать с Андреем. Четко сформулированное тз, грамотно поставленные задачи и оперативная оплата. Побольше бы таких заказчиков! Всегда рад помочь!

Заявки фрилансеров

AlexKantegro
33 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад

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