AndreyPopov

Андрей Попов AndreyPopov

 
35 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Парсер по сбору описания и фотографий товаров

    $50

    Здравствуйте. Нужно сделать программу которая бы собирала нужную информацию с Я.Маркета (название товара, полное описание, фотография, цена и т.п.) на выходе должен получаться файл цсв соответствующего вида (в определенном поле определенная информация, фото должно быть ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Заполнить соответствующие поля в файле csv

    Есть csv файл для импорта товаров на сайт. В файле необходимо заполнить соответствующие поля, информацией с яндекс маркета. Нужно будет брать описание товара с маркета пропускать через редактор и вставлять источник в соответствующее поле, там ...

    Редактирование и Корректура5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Составление и размещение отзывов

    $50

    Требуется человек (люди) для составления и размещения отзывов об интернет магазине бытовой техники. 1 принятый отзыв (т.е. размещенный отзыв) 1$. Жду ваших заявок.

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Наполнение сайта интернет-магазина электроники

    $70

    Требуется человек для внесения на сайт «электроники и бытовой техники“ описаний, характеристик товара с фотографиями. Под внесением имеется в виду: зайти в уже существующий товар или создать товар (создать категорию, задать хар-ки), скачать — вставить ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • PHP-программирование

    $50

    Есть движок , есть слайдер. Нужно в админку дописать на каких страницах слайдер будет отображаться + на страницы нужно заливать фото. То есть есть у нас /page/contacts - заливаем одни фотографии ставим галочку отображать слайдер ...

    PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Общая цена считается неправильно

    Интернет-магазин на самописном движке php+mysql В админке в разделе заказы есть поле ОБЩАЯ ЦЕНА заказа, в которое попадает цена за все товары с наценкой + доставка, но общая цена считается неправильно. Надо решить проблему.

    PHPMySQL
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Логотип компании

    $10

    Логотип компании, занемается бетоном, цвет серый и красный, название ЕРКОН, буква «о» в назвонии както преобразовать. Возможно миксер бетономешалки. Нужно 3 варианта как можно быстрее.

    Логотипы и Знаки13 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Внесение характеристик товаров

    $70

    Требуется человек для внесения на сайт "электроники и бытовой техники" описаний, характеристик товара с фотографиями. Под внесением имеется в виду: зайти в уже существующий товар или создать товар (создать категорию, задать хар-ки ) , ...

    Наполнение сайтов77 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Простановка соответствий.

    $100

    есть программа, в неё загружаются прайсы и нужно проставлять соответствия. Например: соответствие что данный товар с сайта соответствует данному товару из прайса. 2000 проставленных соответствий 70$/ Жду ваших предложений. Спасибо.

    Редактирование и Корректура22 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработать логотип

    $30

    Здравствуйте. Есть эскизы логотипа (делал сам). Нужно эту идею качественно доработать чтоб смотрелся как хороший добротный логотип. Логотип нужно выполнить в высоком качестве так как в дальнейшем он будет помещаться на объекты разного размера(объекты реальные также графические). ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • На самописном движке надо реализовать возможности

    $250

    Необходимо реализовать. Движек самописный. - Оптовая политика Есть магазин вещей оптово- розничный. Условия следующие: если цифры в ячеках не соответствуют правилам то цена с оптовой меняется на розничную. есть условия оптовой покупки: это- когда ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Скрипт, отменяющий правило

    Доброго времени суток. Нужен скрипт проверки выполнения условий . Есть магазин вещей оптово- розничный. Условия следующие: если цифры в ячеках не соответствуют правилам то цена с оптовой меняется на розничную. есть условия оптовой покупки: это- когда ты выкупаешь весь ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Подверстать

    $20

    Добрый день.Оперативно !!! Нужно внести поправки в верстку 5 стр. по т.з. поправок не очень много подтянуть, удленить и т.п.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад
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Отзывы фрилансеров
lemice
44 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Парсер по сбору описания и фотографий товаров
Андрей хороший заказчик. Четко представляет, что ему нужно; быстро отвечает на поставленные вопросы. Оплата проведена вовремя. Рекомендую к сотрудничеству.
Елена выполнила задание на пять с плюсом. Ответственно подошла к решению задачи и срокам исполнения. Благодарю за выполнение работы. Советую Елену всем как специалиста !
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kak_radyga
Анна 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Дизайн сайта одежды для беременных
Четкая постановка задачи и отличная обратная связь. Своевременная оплата. Рекомендую!
Работа лучшая в конкурсе, работа сделана в большем объеме чем поставлена задача, все дороботка внесены быстро и качествеено! Спасибо! До встречи на проектах!
Ответный отзыв
AlexKantegro
32 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$300
10 баллов
12 лет назад
Уменьшить до нужного размера 720х429
Очень понравилось работать с Андреем. Четко сформулированное тз, грамотно поставленные задачи и оперативная оплата. Побольше бы таких заказчиков! Всегда рад помочь!
Всем советую !!!!!!!!!!! Очень понравился Подкопаев Александр (AlexKantegro) , как исполнитель. Задание выполнено оперативно (что очень важно) и точно так как было заданно по Т.З. Выражаю благодарность и желаю успехов.
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Mariny
Марина 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
$1
10 баллов
12 лет назад
Составление и размещение отзывов.
Андрей - надежный и ответственный заказчик. Объясняет всё понятно. Вопросов не возникает.
Спасибо за проделанную работу. Все было сделано быстро и качественно.
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mikez
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Общая цена считается неправильно
Чёткое описание задачи, всегда на связи, своевременная оплата. Рекомендую Андрея как заказчика.
Выражаю благодарность Михаилу, главным образом за профессионализм и скорость исполнения. Все было сделано менее чем за час от начала работы- это очень радует. В дальнейшем если мне понадобятся услуги хорошего программиста первым делом обращусь к Михаилу. Спасибо, с уважением.
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