AndreyPopov

Здравствуйте. Нужно сделать программу которая бы собирала нужную информацию с Я.Маркета (название товара, полное описание, фотография, цена и т.п.) на выходе должен получаться файл цсв соответствующего вида (в определенном поле определенная информация, фото должно быть ...
- $50Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Есть csv файл для импорта товаров на сайт. В файле необходимо заполнить соответствующие поля, информацией с яндекс маркета. Нужно будет брать описание товара с маркета пропускать через редактор и вставлять источник в соответствующее поле, там ...Редактирование и Корректура5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Требуется человек (люди) для составления и размещения отзывов об интернет магазине бытовой техники. 1 принятый отзыв (т.е. размещенный отзыв) 1$. Жду ваших заявок.Копирайтинг10 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Есть примерно 100 изображений необходимо их перевести из формата jpg в xls. Возможно с помощью программы файн ридер )Обработка фотографий15 заявокЗакрыт10 лет назад
- $70
Требуется человек для внесения на сайт «электроники и бытовой техники“ описаний, характеристик товара с фотографиями. Под внесением имеется в виду: зайти в уже существующий товар или создать товар (создать категорию, задать хар-ки), скачать — вставить ...Наполнение сайтов1 исполнительЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужно сделать парсер. подробности при общении.Веб-программирование8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $300
Нужно просто сделать эти фотографии определенного размера, подходящего для отображения. размер 720х429 формат .jpg 14-15 фото .Обработка фотографий1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Есть движок , есть слайдер. Нужно в админку дописать на каких страницах слайдер будет отображаться + на страницы нужно заливать фото. То есть есть у нас /page/contacts - заливаем одни фотографии ставим галочку отображать слайдер ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
нужно сделать парсер с яндекс маркета. подробности при общении.Закрыт12 лет назад
- $50
Требуется человек (люди) для составления и размещения отзывов об интернет магазине бытовой техники. 1 принятый отзыв (т.е. размещенный отзыв) 1$. Жду ваших заявок.Наполнение сайтов2 исполнителяЗавершен12 лет назад
Интернет-магазин на самописном движке php+mysql В админке в разделе заказы есть поле ОБЩАЯ ЦЕНА заказа, в которое попадает цена за все товары с наценкой + доставка, но общая цена считается неправильно. Надо решить проблему.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $10
Логотип компании, занемается бетоном, цвет серый и красный, название ЕРКОН, буква «о» в назвонии както преобразовать. Возможно миксер бетономешалки. Нужно 3 варианта как можно быстрее.Логотипы и Знаки13 заявокЗакрыт12 лет назад
- $70
Требуется человек для внесения на сайт "электроники и бытовой техники" описаний, характеристик товара с фотографиями. Под внесением имеется в виду: зайти в уже существующий товар или создать товар (создать категорию, задать хар-ки ) , ...Наполнение сайтов77 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
есть программа, в неё загружаются прайсы и нужно проставлять соответствия. Например: соответствие что данный товар с сайта соответствует данному товару из прайса. 2000 проставленных соответствий 70$/ Жду ваших предложений. Спасибо.Редактирование и Корректура22 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $30
Здравствуйте. Есть эскизы логотипа (делал сам). Нужно эту идею качественно доработать чтоб смотрелся как хороший добротный логотип. Логотип нужно выполнить в высоком качестве так как в дальнейшем он будет помещаться на объекты разного размера(объекты реальные также графические). ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $250
Необходимо реализовать. Движек самописный. - Оптовая политика Есть магазин вещей оптово- розничный. Условия следующие: если цифры в ячеках не соответствуют правилам то цена с оптовой меняется на розничную. есть условия оптовой покупки: это- когда ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Доброго времени суток. Нужен скрипт проверки выполнения условий . Есть магазин вещей оптово- розничный. Условия следующие: если цифры в ячеках не соответствуют правилам то цена с оптовой меняется на розничную. есть условия оптовой покупки: это- когда ты выкупаешь весь ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $10
Здравствуйте. очень нужно Нужно поправить ЧПУЗавершен12 лет назад
- $20
Добрый день.Оперативно !!! Нужно внести поправки в верстку 5 стр. по т.з. поправок не очень много подтянуть, удленить и т.п.HTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад
Срочно уважаемые программисты, Нужно сделать 301 редирект сайт перенесли на новый двигатель .Завершен12 лет назад