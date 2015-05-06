Mariny

Марина Mariny

 
37 летРоссия/Санкт-Петербург
13 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
БАННЕРЫ. ПОЛИГРАФИЯ. ТЕКСТЫ. ПРЕСС-РЕЛИЗЫ, НОВОСТИ.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПО АДЕКВАТНОЙ ЦЕНЕ.

  • ЛИСТОВКИ, ВИЗИТКИ, БАННЕРЫ, КАЛЕНДАРИ.
  • ПРОДАЮЩИЕ ТЕКСТЫ, ТЕКСТЫ ДЛЯ САЙТОВ, СТАТЬИ, НОВОСТИ, ПРЕСС-РЕЛИЗЫ, ПИСЬМА.
Предоплата: 50%.
Тексты для сайта
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Отзывы заказчиков
mmnirk
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$10
10 баллов
8 лет назад
"Причесать" статью про постельные принадлежности
Марина выполнила заказ на редактирование и приведение в порядок моей сумбурной статьи молниеносно и качественно. Господи, спасибо, за то, что можно хоть что то решить буквально за час)) Спасибо, Марина
Большое спасибо за интересный проект, своевременную оплату и приятное общение.
Ответный отзыв
tomminuker
Виталий 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$70
10 баллов
8 лет назад
34 уникальных текста на строительную тематику (ключевые слова)
Рекомендую.
Хороший заказчик и приятный человек.
Ответный отзыв
TOPSOFT
41 годРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$12
10 баллов
8 лет назад
Написание текстов на сайт страховой компании
Марина высокопрофессиональный специалист! Мне требовалось написать тексты по строгой механике, не отступая от правил стилистики и законодательства в данной теме. Все необходимые тексты Марина написала очень качественно и в положенный срок. Общение, очень приятное и спокойное располагающее только на работу. Вопрос и на него всегда получен точный и полный ответ. Не смотря на специфику текстов, еще раз повторюсь Марина высокопрофессиональный специалист.
Александр – ответственный и надежный заказчик. Четкое ТЗ, быстрое реагирование на рабочие моменты, своевременная оплата. Приятный в общении человек. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Asmi
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Нужен текст на сайт
Марина моментально откликнулась на заявку, работая в онлайн режиме, в кратчайшие время предоставила мне результат. Отличная работа!
Спасибо Анне за сотрудничество. Понятное ТЗ, оперативная обратная связь и своевременная оплата. Приятно было работать.
Ответный отзыв
Koday
46 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Написать пресс-релиз
Быстро и качественно. Спасибо.
Интересное задание. Приятно было работать.
Ответный отзыв
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2 отзыва
$6/час
от $6от 2 дней
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