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Я против войны в Украине!
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
8 лет назад
Марина выполнила заказ на редактирование и приведение в порядок моей сумбурной статьи молниеносно и качественно. Господи, спасибо, за то, что можно хоть что то решить буквально за час)) Спасибо, Марина
Ответный отзыв
Большое спасибо за интересный проект, своевременную оплату и приятное общение.
$70
10 баллов
8 лет назад
Ответный отзыв
Хороший заказчик и приятный человек.
$12
10 баллов
8 лет назад
Марина высокопрофессиональный специалист! Мне требовалось написать тексты по строгой механике, не отступая от правил стилистики и законодательства в данной теме. Все необходимые тексты Марина написала очень качественно и в положенный срок. Общение, очень приятное и спокойное располагающее только на работу. Вопрос и на него всегда получен точный и полный ответ. Не смотря на специфику текстов, еще раз повторюсь Марина высокопрофессиональный специалист.
Ответный отзыв
Александр – ответственный и надежный заказчик. Четкое ТЗ, быстрое реагирование на рабочие моменты, своевременная оплата. Приятный в общении человек. Рекомендую к сотрудничеству.
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2 отзыва
$6/час
от $6от 2 дней
нет рейтинга
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
от $6
от 1 дня
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Продающие тексты
нет отзывов
$6/час
от $6от 1 дня
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Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$6/час
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Сценарии
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