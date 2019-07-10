Настроить, чтобыв гугл переводчик шла транскрибация аудиофайла в текст

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Закрытнет заявок295 просмотров

Надо, как в этой статье с Хабра https://habr.com/ru/post/412285/, настроить, чтобы в гугл переводчик шла транскрибация аудиофайла в текст. Драйвер скачала и установила, микрофоны переключала. Но как написано в статье не получается. Звук пропадает, а экран плеера в окне гугл переводчик не появляется.

Это можно сделать через скайп, "Показать экран".

6 лет назад
Mariny
Марина 
39 лет
14 лет в сервисе
Была
год назад

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Нет заявок фрилансеров

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