Настроить, чтобыв гугл переводчик шла транскрибация аудиофайла в текст

Надо, как в этой статье с Хабра https://habr.com/ru/post/412285/, настроить, чтобы в гугл переводчик шла транскрибация аудиофайла в текст. Драйвер скачала и установила, микрофоны переключала. Но как написано в статье не получается. Звук пропадает, а экран плеера в окне гугл переводчик не появляется.

Это можно сделать через скайп, "Показать экран".