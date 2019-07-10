Сделать аудит портала Битрикс 24

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Закрыт1 заявка215 просмотров

Добрый день

Нужно провести аудит работающего портала Битрикс 24. 

- Оценить его текущую настройку и рабочий процес.

- Оценить работу менеджеров 

- Помочь в настройке KPI для менеджеров 

- Настройка ответов 

+ некоторая техническая поддержка

Спасибо  

6 лет назад
ExtrimVF
Виталий 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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