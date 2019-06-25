Приветствую, нужна ПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ по ip-телефонии:

планируется разместить тол-фри номер на главной странице сайта, принимать на этот номер звокни двумя людьми (используя софт, например x-lite), когда операторов на месте нет - проигрывать аудио-приветствие,

так же нужна запись разговоров.

Самое главное нужно нам подсказать сервис где всё это можно настроить и где есть оплата криптовалютой и упрощённая процедура верификации (или отсутствует вовсе)