bhsads

Фриман bhsads

 
39 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$23
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

bnm743ld
Алексей 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$23
10 баллов
5 лет назад
Нужен перевод сайта с английского на русский
Все четко и понятно, оплата без задержек. Рекомендую.
всё отлично, спасибо!
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sergiuc
Сергей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
6 часов назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Требуется разработать функцию на PHP
PHP
Очень интересная задача и четкое ТЗ. Было приятно сотрудничать.
Всё чётко, крайне РЕКОМЕНДУЮ! Работа была сделана в срок и строго по ТЗ, ничего переделывать не пришлось, еще раз огромное спасибо!
Ответный отзыв
Vampler
40 лет
13 лет в сервисе
Был
день назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Нужно сверстать письмо для рассылки
HTML
Спасибо Дмитрию за сотрудничество. Всё отлично, оперативная оплата, ясная задача и быстрая коммуникация, было приятно работать.
все отлично!
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Lebedevadash
Дарья 
26 лет
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$16
10 баллов
5 лет назад
Нужно написать тезисы о магазине программного обеспечения
Быстро отвечает на сообщения. Постоянно на связи. Оплата в срок!
Всё отлично, спасибо!
Ответный отзыв
olegmukom
Олег 
29 лет
6 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Вёрстка (html + js + less), нужно добавить пару блоков
CSSHTMLJavaJavaScriptjQuery
Оперативно сработались. Оплата в срок. Всё отлично
всё отлично, надеюсь поработаем еще
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