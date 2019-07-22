Добрый день, Нужен человек для удалённой работы, с хорошим письменным английским для оказания технической поддержки. Специфика услуг - помощь в установке и настройке софта (через TeamViewer). ...
- $400Служба поддержки10 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо сделать перевод сайта https://magicsoftwaresupport.com/ на русский. Перевести нужно все разделы. Результат нужен в тхт-файликах (отдельная страница сайта = отдельный тхт файлик) В откликах указывайте СРОК и ЦЕНУ, спасибо.Переводы1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $400
Требуется выполнить адаптивую верстку и интеграцию шаблона Интернет магазина (у нас самописный движок). ВАЖНО: чтобы вы умели работать с шаблонизаторами smarty и twig. Вам будет предоставлен фтп доступ, ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт5 лет назад
- $1000
Требуется специалист по подготовке релизов различного программного обеспечения, траблшутинга процесса установки, активации и работы продуктов. Чем предстоит заниматься: 1. Подготовка пакетов (релизов) различного ПО под Windows и MAC (CAD-системы, ...Системное администрирование9 заявокЗакрыт5 лет назад
На языке PHP требуется разработать функцию, расчитывающую с использованием огибающей стоимость для заданного количества товара. Функция должна принимать следующие параметры (значения в скобках соответствуют именам переменных на графике в приложенной иллюстрации): $minQuantity (qMin) ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $800
Удалённая работа Добрый день, Нужен человек с хорошим письменным английским для оказания технической поддержки. Функционирует система тикетов. Специфика услуг - помощь в установке и настройке софта ...Служба поддержки13 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходим опыт в реверс-инжиниринге программного обеспечения, работы с ядром Windows, криптографической защиты исполняемых модулей. Оплата от 400$ за задачу.Системное программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Приветствую, нужен человек с опытом вёрстки именно писем для рассылки! Джипег для оценки сложности во вложении, кандидату отдам псд. В html письме важно весь ксс прямо в элемент прописывать. Нельзя использовать имена ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
Добрый день, необходимо придумать и написать 15 тезисов (можно на русском, но если сразу на англйиском, то заплачу больше) об интернет-магазине ПО. Ссылко на шоп для ознакомления: http://supportdeskdepot.com/ Нужно ...Продающие тексты1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $100
Нужно взять за основу https://genuineerp.software/purchase/ Переписать HTML код и дописать java-script, всё должно лечь в нашу экосистему (т.е. должна юзаться та же версия jquery, css не должен конфликтовать, ну и по сути ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $800
Производим набор сотрудников в англо-говорящий call-center для приема звонков от клиентов интернет-магазинов. Условия: - Удаленная работа из вашего дома. - Необходимо разговаривать на английском языке (будет простое собеседование для проверки ...Служба поддержки6 заявокЗакрыт6 лет назад
- $400
Необходим опыт в реверс-инжиниринге программного обеспечения, работы с ядром Windows, криптографической защиты исполняемых модулей. Оплата от 400$ за задачу.Системное программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Приветствую, нужна ПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ по ip-телефонии: планируется разместить тол-фри номер на главной странице сайта, принимать на этот номер звокни двумя людьми (используя софт, например x-lite), когда операторов на месте нет - проигрывать аудио-приветствие, ...Служба поддержки2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходим опыт в реверс-инжиниринге программного обеспечения, работы с ядром в обход антивирусных движков, шифрования исполняемых модулей для защиты от срабатывания ав-движков.Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт6 лет назад