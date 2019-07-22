Требуется windows-разработчик

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт3 заявки198 просмотров

Необходим опыт в реверс-инжиниринге программного обеспечения, работы с ядром Windows, криптографической защиты исполняемых модулей. Оплата от 400$ за задачу.

6 лет назад
bhsads
Фриман 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров