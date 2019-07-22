Разобрать китайский P2P протокол для видеонаблюдения

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт1 заявка155 просмотров

Нужно разобрать протокол P2P протокол для видеонаблюдения  и сделать его описание – структура,  поля, временные диаграммы. 

Подобные задания у нас возникают регулярно, ищем надежного партнера.

6 лет назад
guest_15637826692244
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6 лет назад

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