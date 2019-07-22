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Разобрать китайский P2P протокол для видеонаблюдения
Нужно разобрать протокол P2P протокол для видеонаблюдения и сделать его описание – структура, поля, временные диаграммы.
Подобные задания у нас возникают регулярно, ищем надежного партнера.
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