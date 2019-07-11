Нужен скрипт мониторинга для Linux серверов, который будет следить за состоянием служб (критичные Mysql, в первую очередь, затем apache). Если служба падает, он поднимает ее и информирует поддержку в Дискорд через сервер-посредник.

Скрипт информирует о падении mysql и apache (если сервис существовал) и автоматически поднимает упавшие службы. Поставить таймаут и ограничение на кол-во подъемов этой службы.

Скрипт проверяет каждые 60 секунд лежит ли сервис, поднимает его и отправляет письмо саппорту при условии, что ограничение по подъему не привышено.

Запуск скрипта по Cron.

Необходимые знания: python, linux