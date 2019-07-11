Переписать perl скрипт

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Закрытнет заявок181 просмотр

Добрый день , 

задача сохранить функционал скрипта убрав метод Net::SSH2 и заменить его надо на Net::OpenSSH 

Скрипт в аттаче. ( либо по ссылке - https://dropmefiles.com/g5pP2 )

6 лет назад
tasktimephp
Андрей 
44 года
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

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