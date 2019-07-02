Расчета доходности перевозок (План/Факт)

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт11 заявок459 просмотров

Необходимо разработать систему для автоматического расчета доходности перевозок 

6 лет назад
Refservice
Руслан 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров