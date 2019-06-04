Доработать программу
Нужен специалист по Linux embedded systems со знанием drivers
Skills and knowledge required:
1. Linux OS (Ubuntu)
2. Networking Protocols
3. Drivers for devices
4. Firmware
Task:
Create firmware for IP camera device: expertise needed in networks.
Необходимые навыки и знания:
1. ОС Linux (Ubuntu)
2. Сетевые протоколы
3. Драйвера для устройств
4. Прошивка
Задача:
Создание прошивки для устройства IP-камеры: необходим опыт с протоколами.
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