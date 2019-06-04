Нужен специалист по Linux embedded systems со знанием drivers

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт1 заявка187 просмотров

Skills and knowledge required:

1. Linux OS (Ubuntu)

2. Networking Protocols

3. Drivers for devices

4. Firmware

Task:

Create firmware for IP camera device: expertise needed in networks.

Необходимые навыки и знания:

1. ОС Linux (Ubuntu)

2. Сетевые протоколы

3. Драйвера для устройств

4. Прошивка

Задача:

Создание прошивки для устройства IP-камеры: необходим опыт с протоколами.

LinuxUbuntu
6 лет назад
pvernes
44 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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