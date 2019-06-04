Программист, построение сети на TensorFlow по кадровому проекту

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  2. Системное программирование
Закрыт3 заявки187 просмотров

Построение нейронной сети на TensorFlow. Проект "Прогноз текучести персонала". То есть на основании данных о доходе, отпусках, больничных, командировках, поле, возрасте, семейном положении и т.д. (на данный момент предполагаем порядка 25 вводных) подсветить тех сотрудников, которые склонны к увольнению. Вводные и качественные, и цифровые.

6 лет назад
guest_15611024200528
6 лет в сервисе
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6 лет назад

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