Front-end Java Developer

Мы ищем разработчика Front-end для доработки и улучшения интересного игрового приложения (не игра) на десктоп Windows, MacOS, Linux.

Текущая версия программы написана на Java и ее посещаемость достигает до 2 000 запусков в день. На данный момент прошлая версия программы морально устарела и необходимо ее полное обновление (как в дизайне, так и в функционале).

Сейчас реализовано: дизайн программы, верстка программы, верстка админ-панели и общая концепция программы, ТЗ на разработку всех этапов. Идет разработка Back-end (API) приложения на PHP и NodeJS.

Кандидатам будет высланы ТЗ на разработку и дизайн.