Программист Php+mysql+linux+js

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Закрыт6 заявок275 просмотров

Нужен программист со знанием Lamp Full-Stack (Php+mysql+linux+js) 

для разработки нового функционала согласно Т3 и исправления ошибок текущего. 

На полную или частичную занятость (в офисе/удаленно) 

Желательно РБ

JavaScriptLinuxMySQLPHP
6 лет назад
sasha8544
29 лет
6 лет в сервисе
Была
2 года назад

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