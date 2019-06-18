Программирование станка с ЧПУ

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  2. Системное программирование
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Нужно написать программу управления станком с ЧПУ на базе контроллера Beijer TX4A. Язык программирования CoDeSys. Контроллер должен управлять двумя шаговыми двигателями NEMA JK57HS56-2604-01 посредством модулей Crevis ST-5642 и драйверов STEPPERONLINE DM542Т, а также шестью двигателями MG995. Потребуется помощь в наладке станка под управлением созданной вами программы (удалённо).

6 лет назад
i8086
27 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад

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