Скрипт суммирования цифр из отчетов + отправка на почту

Скрипт суммирования цифр из аналогичных отчетов с разных удаленных ПК + отправка итоговой цифры на почту.

Есть 2 и более компа.

На них стоит одинаковое ПО. ( формируются и логируются отчеты ).

Задача:

1) Заданное количество раз в день вытаскивать итоговую цифру из отчета на каждом удаленном ПК.

2) Суммировать все цифры со всех удаленных ПК.

3) Заданное количество раз в день присылать на почту итоговую цифру.

Есть хостинг с кроном в помощь.

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