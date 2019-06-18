Доработать программу
Скрипт суммирования цифр из отчетов + отправка на почту
Скрипт суммирования цифр из аналогичных отчетов с разных удаленных ПК + отправка итоговой цифры на почту.
Есть 2 и более компа.
На них стоит одинаковое ПО. ( формируются и логируются отчеты ).
Задача:
1) Заданное количество раз в день вытаскивать итоговую цифру из отчета на каждом удаленном ПК.
2) Суммировать все цифры со всех удаленных ПК.
3) Заданное количество раз в день присылать на почту итоговую цифру.
Есть хостинг с кроном в помощь.
Просьба сразу указать стоимость работ и скайп
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