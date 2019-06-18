Скрипт суммирования цифр из отчетов + отправка на почту

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт6 заявок238 просмотров

Скрипт суммирования цифр из аналогичных отчетов с  разных удаленных ПК + отправка итоговой цифры на почту.

Есть 2 и более компа.

На них стоит одинаковое ПО. ( формируются и логируются отчеты ).

Задача:

1) Заданное количество раз в день вытаскивать итоговую цифру из отчета на каждом удаленном ПК. 

2) Суммировать все цифры со всех удаленных ПК.

3) Заданное количество раз в день присылать на почту итоговую цифру.

Есть хостинг с кроном в помощь.

Просьба сразу указать стоимость работ и скайп

6 лет назад
prommash
Евгений 
43 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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