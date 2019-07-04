Требуется ASP.NET MVC Full-Stack Developer

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Требуется ASP.NET MVC Full-Stack Developer  

Обязательно:  

Знание C# / .Net Framework 4.0, 4.5 / среды Visual Studio 2017;  

Опыт разработки большого (среднего) web-приложения на ASP.NET MVC / WebAPI;  

Знание T-SQL / опыт работы с MS SQL Server;  

Знание Entity Framework / принципов работы с ORM;  

Знание JavaScript (JS) / jQuery;  

Знание HTML / CSS (опыт кросс-браузерной вёрстки);  

Опыт работы с современными системами контроля исходного кода (Git, Bitbucket, Sourcetree).  

Обязанности:  

Кодинг и рефакторинг проекта(MS VS 2017, Git);  

Доработка и исправление существующих систем;  

Мы ищем сотрудника для удаленного сотрудничества на длительный срок.  

Интересуют программисты, готовые посвятить нашему проекту не менее 30 часов в течение недели.

В отклике указывайте ваш скайп для связи.

ASP.NETCSSGitHTMLJavaScriptjQuerySQL
6 лет назад
job-crytex
Михаил 
46 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

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