Refservice

На сайте необходимо разместить тарифный калькулятор. Техническое задание во вложении. Сайт создан на drupal.
Веб-программирование6 заявок
Закрыт
6 лет назад
На сайте необходимо разместить тарифный калькулятор. Техническое задание во вложении. Сайт создан на drupal.
Необходимо разработать систему для автоматического расчета доходности перевозок
Данная программа предназначена для хранения истории выставленных клиентам коммерческих предложений (КП).
Функционал данной программы должен обеспечиватьвозможность расчета фактических вагоно-суток с использованием данных рейсов получаемых из ГВЦ (ЭТРАН/Данные дислокации).