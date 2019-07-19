Подходящего исполнителя все еще не нашел. Подробное ТЗ в word файле, так же есть макеты интерфейса ПО (отправлю их по запросу).
Архив коммерческих предложений
Данная программа предназначена для хранения истории выставленных клиентам коммерческих предложений (КП).
Заявки фрилансеров
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