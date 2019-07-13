ПО для работы с аккаунтом телеграм -подписка на каналы, экспорт данных

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Закрыт8 заявок303 просмотра

Подходящего исполнителя все еще не нашел. Подробное ТЗ в word файле, так же есть макеты интерфейса ПО (отправлю их по запросу).

6 лет назад
marveil
33 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

sit_com
24 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
$130
17 дней
Escrow
До начала работы уточнял что нужно "ПО с удаленной БД". Так же спрашивал о том что если проект реализовать не получается, то предоплата возвращается, исполнитель ответил что - "да, предоплата конечно возвращается". Заявку подтверждал в проекте, предоплату переводил напрямую 4000 рублей, срок был обговорен 10 дней. Через 7 дней после начала работы исполнитель отписал что сократились api, что бы реализовать проект нужно 30 000 рублей (изначально было 8000 рублей). Я спрашивал можно ли урезать какие функции, что бы влезть в изначальный бюджет. Исполнитель ответил что нужно будет делать вручную некоторые вещи и сократить возможности интерфейса(фильтры) и нужно добавить еще 3-4 дня. Согласился на эти условия, еще было сообщение через время : - "С базой данных небольшие проблемы, предлагаем сделать локально" - Ответил "нужна удаленная" - Сказали "давайте сначала посмотрите работу с локальной, а потом переделаем на удаленную" При этом не было сказано о том что удаленная БД уже не входит в бюджет проекта, проект мне отправили 05.08 (через 17 дней). Проект включить не смог, так как нужно дополнительное ПО для его работы (про которое изначально не упоминалось). Для того что бы он был полностью рабочий исполнитель указал что нужно доплатить 10 000 рублей (х2,25 бюджет). Если решите работать с данным исполнителем, то делайте предоплату через сервис сайта, потому как ее не возвращают в случае когда проект не сделали полноценно.

Заявки фрилансеров

sit_com
24 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад

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