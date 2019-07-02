Создание прикладного по парсинга, обработки и хранения информации

Создание автономной системы парсинга, обработки и хранения спортивной информации.

Язык или несколько языков разработки по сути не важны. Для работы с api - любой язык, но есть уже готовые написанные методы и классы на java от предоставителей api. Для качественного и быстрого парсинга nowgoal - нужно будет разобраться с запросами и ответами на них, а затем понять как правильно их обрабатывать.

Для написания алгоритмов и выведения всего в веб-панель стандартный набор - html, css, js/python/php и т.д.

Есть два сайта vodds и nowgoal.com/net/vip/cc (часть доменов заблокировано на территории рф).

Первый сайт любезно предоставляет свой API под названием UNITY. Ознакомиться с документацией API можно по ссылке. В том же архиве идут и готовые классы и методы на языке java для работы с api. Нужно реализовать бесперебойную работу по запросу через api спортивной информации(какая именно информация и как часто ее запрашивать будет обговорено в тз/деталях/голосовой связи) и записи ее в бд.

Второй сайт содержит в себе кучу много разной статистической информации, а в придачу китайские кривые скрипты. Основной задачей является нахождение матча с первого сайта (vodds) на втором сайте (сличить их можно начиная от даты/времени/лиги до % совпадения названий команд) и парсинга статистической информации в ту же бд.

Третей составляющей являются "Алгоритмы". В них будет запрограммированы действия: какую информацию брать, как считать и какие результаты на выходе записывать в бд к матчу. Алгоритмов будет много, и разного типа, две основные категории "пре-матч" и "лайв". В данном заказе будет написано тз для десятка алгоритмов (плюс-минус), которые еще в свою очередь будут простыми. Все последующие алгоритмы будут заказываться отдельно, и оплачиваться в зависимости от их сложности реализации.

Хотелось бы чтоб все это можно было смотреть в веб-панели, например, по тем же запросам: "матчи страны - Китая, период от - и до -, с алгоритмами от №1 до №25, результат." Дизайном заниматься не придется, он будет сделан мной и достаточно прост. Если есть предложения, например, вывести это все не в веб, а в отдельное приложение, то с удовольствием выслушаю.

Базу данных можем спроектировать вместе, любые моменты и прочие загвоздки будем подробно обсуждать или текстом или голосом без разницы.