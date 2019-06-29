На языке C# запрограммировать скрипт из TS Lab. Суть следующая: Данные из Quik обрабатываются скриптом и совершаются реальные сделки. Это наверное должно быть какое то внешнее приложение с ячейками, куда загружаются определенные инструменты и ...
Нужно сделать софт для накрутки инстаграм
Нужно сделать софт для накрутки подписчиков и лайков. Базы аккаунтов могут быть несколько тысяч. В программу загружаются аккаунты списком в формате :
логин:пароль:прокси:логин:пароль:почта:пароль:useragent
а)авторизация должна быть через mobile API. User agent мы вводим , а остальное онa все генерирует самостоятельно .
В программе есть кнопки:задание на подписку, задание на лайки, импорт и экспорт аккаунтов, авторизация . Ниже будет таблица с аккаунтами: логин, пароль, прокси, статус последнего задания: состояние аккаунта. Когда будет даваться задание на подписку в статусе задания будет отображаться успешно ли выполнено задание на подписку или лайк. Если аккаунт неактивен в статусе аккаунта должна быть причина неактивности( смс, блокировка, Инстаграм ограничил подписки) при смс аккаунт просвечивается желтым, при блокировке красным, при прочих ошибках синим.
При нажатии на поле лайки можно было выставить параметры : ссылка на публикацию ,количество лайков на публикацию , задать интервал с которым акканты будут ставить лайки в секундах(от и до ) . Ставить лайки должны сначала те профили которые по времени были самыми неактивными не активны. При нажатии на окно подписчики появляются след критерии : ссылка на профиль , количество подписок которое надо сделать . интервал между подписками на профиль в секундах(от и до ) . подписываться сначала должны те профили которые дольше всего не выполняли ни каких действий .
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